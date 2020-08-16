ونقلت الصحف المحلية عن الرئيس السيسي، قوله إنه يجب تقديم خدمات النقل بالتكلفة الحقيقية للمواطنين "لضمان استمرار جودتها".
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جاء حديث السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضح حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية.
وشدد السيسي على عدم تكرار ما حدث في الماضي من رفع أسعار القطارات دون السعر الحقيقي.
وتابع أنه من الضروري وجود تعريفة واقعية لما يتم تقديمه من خدمات.
وقدم السيسي الشكر للحكومة المصرية على "الجهد المبذول لتنفيذ مخططات التنمية".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا.
وتربط محطة عدلي منصور بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يطالب بتحريك أسعار تذاكر السكك الحديدية وفقا للسعر الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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