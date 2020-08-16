مصر… ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مساء اليوم الأحد، عن مصادر مسؤولة، أن ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به.

وأوضحت أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها "لا توجد زيادة"، وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التي تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة في الدرجات، أو "توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته، وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.

وأتاحت الوزارة المصرية خلال الساعات الماضية لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة، وأرفقت رابط خاص بالتظلمات.

وأكد رضا حجازي، نائب الوزير المصري لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية، وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.