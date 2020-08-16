وأضاف الشاهد أحمد علي "سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان".
وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة وقوع الانفجار قائلا "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".
ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.
وقال أحد المقيمين قرب الشاطئ لـ"رويترز" إن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.
وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة "يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ".
ويشهد الصومال عنفا مميتا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.
ومنذ عام 2008 تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية المعترف بها دوليا وتأسيس حكمها القائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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