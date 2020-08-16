اخبار الخليج

الاحتلال الإسرائيلى يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تجديد قرار منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال سلمت المحافظ القرار وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة، حيث يأتي هذا القرار كحلقة من سلسلة قرارت وإجراءات مجحفة اتخذها الاحتلال بحق المحافظ غيث، بهدف حصاره وتضييق الخناق عليه، حيث خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.

ويذكر أن المرة الرابعة لمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية كانت ستنتهي في العشرين من الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا