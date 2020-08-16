شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين محتجين والقوات الأمنية فى البصرة جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم أن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومحتجين في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، وتظاهر المحتجون للمطالبة بكشف قتلة النشطاء والمتظاهرين في المحافظة، وبعد اقترابهم من منزل المحافظ حدثت الصدامات".

وقطع المحتجون بعض شوارع المحافظة وما زالت الصدامات مستمرة حتى اللحظة، حيث تأتى الأحداث الأخيرة، على خلفية مقتل الناشط في الاحتجاجات بالمحافظة تحسين أسامة على يد مسلحين مجهولين الجمعة الماضي.

وفى وقت سابق أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، بأن عبوة ناسفة انفجرت، فى منطقة الحنانة، وسط مدينة النجف، حيث مقر سكن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، بحسب " القبس"،ونقلاً عن مصدر أمنى، قال إن عبوة ناسفة لاصقة انفجرت فى سيارة لأحد المواطنين كانت متوقفة فى الشارع المؤدى لمنزل الصدر فى منطقة الحنانة بالنجف».

وصرح قائد شرطة النجف، فائق الفتلاوي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنه تم تشكيل فريق تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث. ونشر ناشطون صوراً للحادث، وقالوا إنه وقع على بعد 40 متراً من منزل الصدر.