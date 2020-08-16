شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هجوم صاروخى جديد يستهدف المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية فى العراق بوقوع هجوم صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. فيما لم ترد أى أنباء عن سقوط خسائر بشرية أو مادية بسبب هذا الهجوم الصاروخى. وتتواصل الهجمات بين الحين والآخر على المنطقة الخضراء، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة التي يشكل جنودها الغالبية العظمى من القوات المنتشرة في العراق، سحب قواتها من قواعد عدة وإعادة نشرها في قواعد أخرى داخل العراق.

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