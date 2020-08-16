شكرا لقرائتكم خبر عن قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد العراقية بصواريخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطتا، مساء اليوم، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى إلى هجوم بصواريخ وقذائف الهاون تنطلق من مناطق عدة من العاصمة بغداد.
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