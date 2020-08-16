شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة قرب منزل زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، بأن عبوة ناسفة انفجرت، فى منطقة الحنانة، وسط مدينة النجف، حيث مقر سكن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، بحسب " القبس"،ونقلاً عن مصدر أمنى، قال إن عبوة ناسفة لاصقة انفجرت فى سيارة لأحد المواطنين كانت متوقفة فى الشارع المؤدى لمنزل الصدر فى منطقة الحنانة بالنجف».

وصرح قائد شرطة النجف، فائق الفتلاوي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنه تم تشكيل فريق تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث. ونشر ناشطون صوراً للحادث، وقالوا إنه وقع على بعد 40 متراً من منزل الصدر.