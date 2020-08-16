شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: رصد عناصر لداعش يستعدون للانضمام لمرتزقة تدعمهم تركيا بمصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى عن رصد عناصر تابعة لتنظيم داعش يستعدون للانضمام لمرتزقة تدعمهم تركيا بمصراتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكان الطيران الحربى التابع الجيش الوطنى الليبى قد أكد مؤخرا أن سلاح الجو قصف مواقع للوفاق جنوب شرق مصراتة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وقصفت قوات الجيش الليبى "أهدافا معادية" تابعة لعدد من المرتزقة جنوب شرق مدينة مصراتة، وكشفت المصادر عن أن الغارة كانت جنوبى منطقة أبوقرين، على الطريق المؤدى إلى بلدة أبونجيم فى بلدية الجفرة، مؤكدة أن السكان المحليين سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادى بي.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أضافت المصادر أن سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر قصف "أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة الوفاق فى منطقة وادى بى غربى مدينة سرت".