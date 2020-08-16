شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى: لا يجوز لأى جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس النواب الليبى، أنه لا يجوز لأى جهة غير منتخبة ادعاء تمثيل الشعب، مشددا على أنه الممثل الشرعى الوحيد أو من يفوضه، وذلك وفق "العربية".

وأضاف البرلمان الليبى: "نحذر من أى خطوات تهدد وحدتنا عبر إعادة "المستعمر".

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ويذكر أن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد أكد مؤخرا أنه اقترح على السفير الأمريكي في ليبيا جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، لافتا إلى أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

وقال رئيس البرلمان الليبى لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميلشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم، وطالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفى خاص بإيرادات النفط، حيث إن دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزى، إلا بعد وجود سلطة جديدة، كاشفا أنه طالب بالتحقيق فى الأموال التى خرجت من المصرف المركزى الليبى لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.

وأوضح عقيلة صالح، أن حكومة الوفاق التى يترأسها فايز السراج ليست طرفا في أي حوار، ونرفض الحديث معها لأن مجلس النواب لا يعترف بها كحكومة، موضحا أن حكومة الوفاق لم تستطيع تنفيذ أي نقطة من اتفاق الصخيرات، لافتا إلى ضرورة تشكيل سلطة جديدة ستملك الشرعية الجديدة.