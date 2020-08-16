شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يشيد بالعلاقات والتنسيق العسكرى مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشاد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، منوهًا بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائى وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية ، ان العاهل البحريني التقي اليوم الاحد، الفريق بحرى جيمس مالوى قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدوليةً، ونوه العاهل البحريني بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام العالمى.