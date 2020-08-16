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مقتل مسؤول فى وزارة الإعلام والسياحة الصومالية جراء تفجير انتحارى فى مقديشيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل منذ قليل مقتل مسؤول في وزارة الإعلام والسياحة جراء تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو، وفى وقت سابق قال شاهد لرويترز إن دوى انفجار سُمع اليوم الأحد، فى فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أحمد على: "سمعت دوي انفجار هائل فى الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان". وأكد صادق على، المتحدث باسم الشرطة، وقوع الانفجار قائلا: "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".

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