شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والأردن توقعان مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت حكومتا السعودية والأردن اليوم الأحد، مذكرة التعاون المشترك بين شبكتي البلدين في مجال الربط الكهربائي.



وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفادت روسيا اليوم، إن "المذكرة تأتي لتعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، ورغبة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، وحرصا على استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بينهما، في جميع المجالات، ومنها مجالات الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "المذكرة، وخطط الربط الكهربائي في المملكة عموما، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030"، مشيرا إلى أن أعمال الربط الكهربائي، بين السعودية والأردن، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، والذي يجري العمل عليه حاليا، ستكون خطوات مهمة باتجاه استكمال مشروع الربط الكهربائي العربي.

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وأشار، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستكمال.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة عادل زواتي في تصريح صحفي على أهمية المذكرة، التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، وترمي إلى أن يكون الأردن "مركزا إقليميا لتبادل الطاقة" بجميع أشكالها.

وقالت إن "الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، يصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.