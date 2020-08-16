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صور أولى لانفجار العاصمة الصومالية مقديشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد لرويترز إن دوي انفجار سُمع اليوم الأحد في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أحمد علي "سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان".

وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة وقوع الانفجار قائلا "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

وقال أحد المقيمين قرب الشاطئ لرويترز إن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

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وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة "يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ".

ويشهد الصومال عنفا مميتا منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

ومنذ عام 2008 تقاتل حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية المعترف بها دوليا وتأسيس حكمها القائم على تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية.

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

قوات الصليب الأحمر
قوات الصليب الأحمر

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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