شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع واسعة فى الجوف وتوجّه ضربات للحوثيين فى قانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، مواقع واسعة من قبضة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف،وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمني، أن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على الميليشيا الحوثية، تمكنت خلاله من استعادة مواقع في جبهة الجدافر، وأوقعت في صفوفها، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.



وأضاف الموقع أن القوات تواصل تقدمها باتجاه منطقة بير المرازيق، وذلك بعد أن حررت مواقع الحبيل، وسط تقهقر مستمر لميليشيا الحوثية، من جهتها، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات الميليشيا المتمردة في مناطق المواجهات، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

وفي جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد، تستمر قوات الجيش في توجيه الضربات الموجعة للميليشيا الحوثية، وتكبدها خسائر بشرية كبيرة، خلال المواجهات المتواصلة في الجبهة.

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كما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيّرة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، فى السياق ذاته، تقدمت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمني حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.

وأضافت أن قوات الجيش قامت بعمل كمين محكم لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها.