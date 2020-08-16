شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. 5 قتلى فى إطلاق نار بعد انفجار استهدف فندقا فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حادث اقتحام أحد الفنادق فى العاصمة الصومالية مقديشو، سقوط 5 قتلى في إطلاق نار بعد الانفجار الذى استهدف بوابة الفندق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان مسلحون اقتحموا فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مسؤول في وزارة الإعلام والسياحة، وفى وقت سابق قال شاهد لرويترز إن دوى انفجار سُمع اليوم الأحد، فى فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أحمد على: "سمعت دوي انفجار هائل فى الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان". وأكد صادق على، المتحدث باسم الشرطة، وقوع الانفجار قائلا: "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".