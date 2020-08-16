تنظيم فلسطيني يحذر من استغلال إسرائيل التطبيع لتوسيع الاستيطان

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

حذرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الأحد، من استغلال إسرائيل للتطبيع العربي الرسمي معها، لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان، إن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تؤكد إصراره على تنفيذ خطة الضم، برعاية ومباركة وتشريع عربي رسمي".

وأضافت: "أكاذيب النظام الإماراتي بأن اتفاق (التطبيع) يتضمن تجميدا لضم أراضي فلسطينية وقاحة وكذبٌ يسعى من خلالها لتبرير خيانته وتساوقه مع الاحتلال".

وشددت الجبهة، على ضرورة "تصعيد جميع أشكال مقاومة الاحتلال للتصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية".

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات، يُنهي مبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي تعتمد عليه عملية التسوية السياسية في المنطقة.

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وأكد نتنياهو في بيان، أصدره مكتبه، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تمسكه بخطة ضم أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية.

ويأتي تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مخالفا لادعاءات أبو ظبي، حول أن الاتفاق التطبيعي، الذي أعلن عنه الخميس، أوقف خطة "الضم".

وكان نتنياهو قد أعلن أن حكومته ستبدأ عملية ضم 30 بالمائة من أراضي الضفة في الأول من يوليو/تموز الماضي، ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر لا زال بحاجة إلى المزيد من التشاور داخل الحكومة الإسرائيلية ومع البيت الأبيض.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.