البحرين.. لجنة لمحاربة "الإرهاب والتطرف"

المنامة/ الخليج 365

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، الأحد، مرسوم ملكيا، بإنشاء لجنة لمحاربة "التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال".

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأن تلك اللجنة، وفق المرسوم الملكي ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية 9 أبرزهم وزراء الخارجية وشؤون الدفاع والعدل، ورئيسا جهاز المخابرات والأمن العام.

وتختص اللجنة، بـ"اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب في البلاد، وتقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال وتقديم التشريعات والأنظمة المرتبطة".

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ومن مهام اللجنة "رفع تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن".

وتتهم السلطات في البحرين بعض أطياف المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران والقيام بـ"أعمال إرهابية"، وهو أمر تنفيه المعارضة وتتهم السلطات بـ"القمع".

وفي يوليو/ تموز 2016، حلت السلطات "جمعية الوفاق" الشيعية التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، وتصفية أموالها، بتهمة "التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

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