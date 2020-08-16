الأردن.. 39 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1.378

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الأحد، تسجيل 39 إصابة بكورونا، و7 حالات تعاف من الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، أن من بين الإصابات، 19 حالة في منطقة "الرمثا" (شمال) القريبة من الحدود مع سوريا.

وأشارت الوزارة، أنه تقرر عزل "الرمثا" عن بقية مناطق المملكة اعتبارا من الإثنين، بعد تصاعد أعداد الإصابات فيها، خلال الأيام الماضية.

وتتبع "الرمثا" لمحافظة إربد، التي سبق أن خضعت لعزل عن باقي محافظات المملكة، منذ بدء انتشار الفيروس في المملكة مارس/آذار الماضي.

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وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 1.378، بينها 11 وفاة، و1.252 حالة شفاء.

ويشهد الأردن انتكاسة في الوضع الوبائي، بعد أن عادت المملكة لتسجيل إصابات محلية، كان معظمها من المعابر الحدودية، وخاصة "جابر" مع سوريا، الذي أغلق الخميس الماضي لمدة أسبوع، حيث يعمل به مخلصون (مخلصو البضائع) من لواء الرمثا.

والأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 21 مليونا و699 ألفا، توفي منهم أكثر من 770 ألفا، وتعافى ما يزيد على 14 مليونا و407 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.