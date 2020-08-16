الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية واستعادة "مواقع جديدة"

اليمن/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الأحد، إسقاط طائرة حوثية وسط البلاد، واستعادة مواقع جديدة بمنطقة "استراتيجية" شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح الجيش في بيان أن: "قوات الجيش شنّت، اليوم هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية بمديرية نهم شرقي (العاصمة) صنعاء".

وأضاف أن" الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى (لم يحدد عددهم) في صفوف المليشيات الحوثية".

وأفاد البيان بأن: "مقاتلات التحالف دمرت مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمنطقة نجد العتق في مديرية نهم".

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وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، ذكر الجيش اليمني أن قواته نجحت في إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة قانية، دون التطرق لتفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول بيان الجيش، غير أنهما عادة ما يتبادلان بيانات تشير إلى سقوط قتلى وجرحي في مواجهات بينهما.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين.

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