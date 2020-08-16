كورونا.. 4 وفيات بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، تسجيل 4 وفيات جراء فيروس كورونا بصفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية (أونروا)، في بيان، إن "إجمالي وفيات كورونا من اللاجئين في لبنان ارتفع إلى 8".
وأضافت: "مستمرون في إجراء فحوصات لكل المخالطين والأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية".
وحذرت الوكالة من "خروج الأمور عن السيطرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية".
وأشارت أنها تقوم بمتابعة وتغطية حالات جميع اللاجئين المصابين بالفيروس سواء كانوا في المستشفيات أو مراكز العزل.
وحتى 13 أغسطس/ آب الجاري، سجلت "أونروا" 148 إصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حسب بيان سابق لها.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.
وسجل لبنان حتى الأحد، 8.442 إصابة بكورونا، منها 97 وفاة، و2.650 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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