الصومال.. 10 قتلى و30 مصابا في تفجير مقديشو

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف، الأحد، فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابا، حسب مصدر أمني.

وقال مصدر في الشرطة الصومالية للأناضول: "الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بفندق (إيليت) شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحا".

وأشار المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن من بين القتلى مسؤول في وزارة الإعلام والسياحة، ومن ضمن المصابين مصور صحفي للتلفزيون الرسمي للبلاد.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر في الشرطة للأناضول، بأن "انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند مدخل فندق (إيليت) المطل على شاطئ ليدو، في حي عبد العزيز".

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وأشار أن التفجير أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار بين حراس الفندق ومهاجمين كانوا يحاولون اقتحامه.

ووفق مراسل الخليج 365، فإن القوات الحكومية وصلت إلى موقع التفجير وطوقت المنطقة بالكامل بهدف القضاء على المهاجمين الذين يتحصنون بالفندق.

ولم تعلن على الفور أي جهة تبنيها للهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق عن الحكومة الصومالية على الحادث حتى الساعة (17:55 ت.غ).

غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها عادة حركة "الشباب" المسلحة، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.

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