العراق.. لجنة حكومية توصي بتأجيل التعداد السكاني إلى 2021

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أوصت اللجنة الحكومية العليا للتعداد السكاني في العراق، الأحد، بتأجيل إجراء التعداد إلى العام المقبل، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة المالية.

وكان من المقرر إجراء هذا التعداد في عموم العراق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، للأناضول: "اللجنة العليا للتعداد السكاني عقدت اليوم اجتماعا لها لمناقشة قضية التعداد السكاني، وتوصلت إلى قرار بتأجيل التعداد السكاني حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

وأضاف: "بسبب جائجة كورونا والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، تقرر تأجيل التعداد السكاني.. اللجنة رفعت توصيتها إلى مجلس الوزراء".

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ويعتمد العراق في تغطية نفقاته على 98 بالمائة من إيرادات بيع النفط، ويعاني أزمة مالية بسبب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها إثر جائحة "كورونا".

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأحد، 176 ألفا و931 في العراق، بينها 5 آلاف و860 وفاة، و125 ألفا و374 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.‎

وتابع الهنداوي: "في ظل فيروس كورونا، لايمكن تنفيذ التعداد السكاني، لأن عملية تنفيذ التعداد السكاني تتم عبر 150 ألف شخص يتولون زيارة المنازل والعائلات وإدخال البيانات إلكترونيا".

وبلغ عدد سكان العراق في 2017 أكثر من 37 مليون نسمة، وفق تقدير أصدرته الحكومة.

وأُجري أخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى الـ15 عاما الماضية، لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد، الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.