العراق يخلي مواد "شديدة الخطورة" من ميناء البصرة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأحد، إخلاء مواد وصفتها بـ"شديدة الخطورة" من ميناء "أم قصر" بمحافظة البصرة (جنوب).

وهذه المرة الرابعة التي تعلن فيها السلطات العراقية، خلال الأيام الماضية، عن إخلاء مواد شديدة الخطورة من موانئ البصرة ومطار بغداد الدولي، منعا لتكرار الانفجار الهائل الذي وقع يوم 4 أغسطس/ آب الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم إخلاء حاويات وصناديق (غير محدد عددها) بداخلها مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة الكهرباء".

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وأردفت: "القوة الأمنية الساندة للمنافذ والتابعة لقيادة القوات البحرية رافقت المواد المنقولة إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".

وقضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، في 4 أغسطس الجاري، جراء انفجار ضخم في مرفئها، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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