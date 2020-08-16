روسيا تعلن ثقتها بالشراكة مع السعودية في العمل على لقاح كورونا

أكدت روسيا، على ثقتها في المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي للعمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، لصحيفة «Arab News » السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه يوجد اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم (سبوتنيك V) في المملكة.

وكشف، عن أن خبراء من وزارة الصحة السعودية سيزورون قريبًا مركز «جاماليا» الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الذي طور اللقاح.

وأشاد دميترييف بالشركة السعودية في هذا الصدد قائلًا: روسيا أقامت علاقات شراكة مع شركة سعودية جيدة جدا.

Advertisements

وقال المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنها شركة أدوية مخضرمة، وتم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.

وأضاف دميترييف: «نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيرًا من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلًا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية؛ ليكون لديهم اطلاع بشكل عميق جدًا، نثق بأن السعودية ستكون شريكًا قويًا جدًا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V».

وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه.