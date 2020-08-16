“نيوم” تطرح وظائف شاغرة

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طرحت شركة “نيوم” وظائف شاغرة للجنسين، من حملة الماجستير، للعمل بالشركة في الرياض تحت مسمى وظيفي “محلل أبحاث السوق” عبر برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل.
واشترطت الشركة على المتقدم أو المتقدمة بأن يكون سعودي الجنسية و الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها في التخصص، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، وألا يكون سجل على وظيفة خلال الـ 6 أشهر السابقة، وألا يكون استفاد من برنامج تمهير سابقا.
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