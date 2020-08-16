نصائح مهمة لشراء لابتوب للمساعدة في العملية الدراسية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الخبير التقني عبدالله السبع، مجموعة من النصائح المهمة لشراء جهاز حاسب آلي وذلك للمساعدة في العملية الدراسية عن بعد. وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بما أنه تم الإعلان وبشكل رسمي أن الدراسة راح تكون عن بعد هذي أهم المواصفات الي لازم تنتبه لها في كمبيوترك القادم: Advertisements – معالج i5 وأعلى – الرام 8 وأعلى – الهارديسك (يفضل) يكون SSD وحذر الخبير التقني عبدالله السبع، من اللابتوبات الي تأتي بمعالج انتل سيليرون، حيث أكد أن أدائها يكون ضعيف نسبيا.

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