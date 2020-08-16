السجن 30 عاما لمدير "العلاقات العامة والإعلام الأمني" بالداخلية الكويتية

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وذكرت الصحيفة أن الحكم تضم سجن الشيخ أحمد الخليفة، عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار بتهمة الإهمال، ومتهمين آخرين في ذات القضية هما إقبال الخلفان ووليد الصانع، من الوظيفة العامة.
وغرَّمت الجنايات الكويتية 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية، 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية نفسها.
وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة، والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة.
وأوضحت المحكمة أن هذه القضية كشفت طرقا ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
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