العراق يجهز 30 صهريجا من زيت الوقود إلى لبنان

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط قوله، إن "الشحنة الجديدة من مادة زيت الغاز تأتي ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب العراقي إلى الشعب اللبناني استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء والحكومة للوقوف إلى جانب الأشقاء بعد كارثة حادث انفجار ميناء لبنان".

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب أن "شركة توزيع المنتجات النفطية، قد انهت استعدادها لانطلاق الوجبة الثانية خلال الساعات القادمة من قافلة المساعدات المقدمة إلى الشعب اللبناني الشقيق من مادة زيت الغاز، حيث تم تجهيز (30) صهريجاً بأكثر من مليون لتر من مادة زيت الغاز".

وكانت وزارة النفط قد زودت لبنان في وقت سابق بكمية 800 ألف لتر من مادة زيت الغاز، التي تم نقلها عبر الطريق البري.

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وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية، سالم موسى، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي، لوزير النقل، هيأنا طائرة مع كافة مستلزماتها وكذلك وزارة الصحة والبيئة بدورها هيأت المطلوب منها من مساعدات طبية".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تهيئتها الشحنة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشقيقة لبنان والفريق الطبي المختص والمزمع إرساله لتقديم الدعم الطبي للمصابين في بيروت.

وكان الانفجار قد وقع في مستودع لمادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وتسبب بأضرار هائلة، فيما بلغت حصيلة ضحاياه، حتى الآن، 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، بجانب عدد من المفقودين.