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وأضافت إن "الاحتلال (الإسرائيلي)، أوقف إدخال الوقود لغزة منذ الأربعاء الماضي ما أدى لنفاد الوقود اللازم لتشغيل المحطة".
وأوضحت أن نسبة عجز الكهرباء سيصل إلى 75 بالمئة من حاجة المواطنين وستترك تأثيرا سلبيا على مختلف مناحي الحياة.
وتشير تقارير صادرة عن البنك الدولي إلى أن مرافق وشبكات الكهرباء في قطاع غزة "تأثرت بشدة" جراء سنوات من الإهمال والتدمير بسبب الصراع مع إسرائيل، علاوة على تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.
كانت هذه تفاصيل خبر محطة كهرباء غزة الوحيدة تحذر من توقف عملها جراء نفاد الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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