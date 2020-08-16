شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات فى شبوة باليمن دعما للشرعية وتنديدا بالانقلاب الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى "إن أبناء محافظة شبوة نظموا تظاهرة غير مسبوقة لتأكيد اصطفافهم خلف الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ومعركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثى والمشروع التوسعى الإيرانى فى البلاد والمنطقة، ودعم جهود السلطة المحلية فى مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية".

وأضاف الإريانى - فى تدوينة على موقع التواصل الإجتماعى (تويتر) - "أن الحشود الكبيرة أعربت عن تقديرها واعتزازها بالدور الأخوى لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية فى هذه المرحلة المصيرية، وجهودها لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة وتوحيد الجهود الوطنية نحو مواجهة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران".

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وخرج عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين فى مظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية لتأييد الشرعية والتحالف، والمطالبة بتمثيل كافة المكونات الجنوبية فى حكومة الكفاءات، المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي.



وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادى وتحالف دعم الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي، والتأكيد على دعم القضايا الوطنية ومساندة التحالف ضد المشروع الإيرانى فى اليمن والمنطقة.



يذكر أنه فى 29 يوليو الماضى قدمت السعودية آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، فيما أعلن السفير السعودى لدى اليمن، محمد آل جابر عن بدء خطوات تنفيذ الشق العسكرى من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.