شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 38 ألفا و133 حالة، و1360 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 469 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 26 ألفا و644 حالة، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.