شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق تدعو مواطنيها العالقين فى الخارج بتسجيل طلبات العودة لدى السفارات السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الداخلية السورية مواطنيها الراغبين بالعودة إلى البلاد بالتوصل مع السفارات السورية في (القاهرة ومسقط وأبو ظبى ودبى وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد)، لتسجيل طلب رغبتهم في العودة. وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأحد/ - أن هذا الإجراء يأتي ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج للرحلات السورية للطيران ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادة المواطنين السوريين العالقين.

ونوهت بأنه فور الوصول إلى مطار دمشق الدولي سيتم السماح للمواطنين بالعودة إلى المنازل بعد إجراء فحص الاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد والإقامة في فندق (إيبلا الشام) مقابل تسديد مبلغ 200 دولار أمريكي إضافية على تذكرة الطائرة.

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