شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزى الرئيس الأمريكى فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك فى وفاة شقيقه روبرت ترامب بحسب صحيفة الأيام البحرينية. وعبَر في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الأمريكي، راجيا الرحمة للفقيد ولأسرته جميل الصبر وحسن العزاء. وكان قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن أخاه روبرت ترامب توفى الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له فى مستشفى بنيويورك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين يعزى الرئيس الأمريكى فى وفاة شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.