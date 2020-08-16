شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الخطاب الإيرانى غير مقبول ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، الخطاب الإيراني غير مقبول وتحريضيا ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وحملت وزارة الخارجية الإماراتية، إيران مسؤوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها، حيث أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية

وأكدت دولة الإمارات، رفضها للخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية وتعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة.

وفى وقت سابق استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال سفارة إيران فى أبوظبى، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، أن الإمارات تحتج بشدة على تصريحات إيرانية بشأن قرارات سيادية إماراتية، وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، أن خطاب إيران غير مقبول وتحريضي ويحمل تداعيات على أمن المنطقة ونبهت الإمارات إيران إلى تحمل مسؤولية أمن بعثتها الدبلوماسية في طهران.