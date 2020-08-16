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الإمارات تؤكد حرصها على إنهاء أزمة اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الأحد، على حرص بلاده لإنهاء الأزمة اليمنية، ضمن دورها فى التحالف العربى وبذل كل جهودها فى دعم المساعى والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.

 

جاء ذلك، خلال لقاء قرقاش بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذى اطلع على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار وتطور مسار العملية السياسية.

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وعبر قرقاش،- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن بالغ التقدير للقيادة السعودية فى هذا الملف المحورى مثمنا الدور السعودى فى مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار فى المنطقة، مشيرا بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض والتنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسى فى اليمن.

 

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