شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن رصد 1227 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1413 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 25 أبريل عندما تم تسجيل 1223 إصابة خلال 24 ساعة.
وفقا لموقع روسيا اليوم، قفزت حصيلة الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع، إذ سجلت الوزارة 39 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 31 وفاة أمس)، في أكبر حصيلة منذ 21 يوليو عندما تم رصد 44 وفاة وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 298542، بما في ذلك 3408 حالات وفاة و28181 حالة نشطة، منها 1774 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 2466 مصابا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي المتعافين 266953.
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