شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: سماع دوى انفجار فى فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد لرويترز إن دوي انفجار سُمع اليوم الأحد، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أحمد علي "سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان".

وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة وقوع الانفجار قائلا "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".