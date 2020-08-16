شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودى للتنمية يساهم بـ5 ملايين دولار لدعم 286 ألف نازح سورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بأن الصندوق السعودي للتنمية ساهم بـ 5 ملايين دولار لدعم النازحين والعائدين في سوريا، مشيرا إلى أنه "بتمويل بقيمة 5 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، تمكنت المفوضية من توفير المأوى والصحة والتعليم وسبل العيش لأكثر من 286 ألف من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة لهم في حمص وحماة وحلب بسوريا".

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ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه مع دخول الأزمة السورية في عامها التاسع، لا يزال هناك أكثر من 6.2 مليون سوري من النازحين داخلياً منذ عام ويحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.

ويحتاج الآن ما يقدر بنحو 1.65 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في مخيم الهول في محافظة الحسكة.