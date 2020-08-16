شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تصدر دليل العودة الآمنة للدراسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، دليل العودة الآمنة للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢ هـ.
وتضمن الدليل ما يلي:
– حضور الطلاب للتخصصات العملية والسريرية 25 طالبًا كحد أقصى.
– تعقيم القاعات والمعامل بعد الانتهاء من استخدامها.
– يجب على كل طالب وعضو هيئة تدريس تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد.
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