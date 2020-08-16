شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير الطاقة» يكشف آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة إن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق يسير بخُطىً حثيثة نحو الاستكمال، سواءً من خلال الربط المباشر بين الدولتين، أو من خلال الربط الخليجي.

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جاء ذلك خلال توقيع وزير الطاقة مذكرة تفاهم بين المملكة والأردن للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكد الوزير على أنشبكة الكهرباء السعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، مؤخرًا، عن وصول الأعمال الفنية الخاصة بربط الشبكة الكهربائية مع السعودية إلى مراحل متقدمة، وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون أشهر قليلة، حيث سيكون خط الربط الأول مع المملكة تجاه البصرة ويزودها بنحو 500 ميجاواط، والخط الثاني تجاه محافظة السماوة وسيتم تزويدها بنحو 300 ميجا واط، وهو ما يساعد على تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الضغط على محطات التوليد العراقية”.