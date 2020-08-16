شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟.. الشيخ «المُصلح» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الوقت الأنسب لأداء صلاة الضحى حسب ما ورد بالسنة النبوية.

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وعبر لقاء لـ”المصلح“ بإحدى القنوات الفضائية، سألت إحدى المتصلات عن أفضل وقت لصلاة الضحى؟، ليُجيبها الشيخ أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.

وقال الشيخ المصلح إن الرسول ﷺ قال عن الصلاة: ”صلاة الأوَّابين حين تَرمَضُ الفِصالُ“، ومعنى الحديث هو أن صلاة الضحى تكون عندما تشتد الحرارة وتفترق صغار الإبل عن أمهاتها وما يستفاد من الحديث أن أفضل وقت صلاة الضحى هو عند ارتفاع الشمس وشدة حرها.