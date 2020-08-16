شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع الأردن بطول 164 كلم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت المملكة اليوم مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن بطول تقريبي يبلغ 164 كيلومترا.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن اليوم الأحد، إن المشروع يمثل جزء من خطط الربط الكهربائي للمملكة ويأتي ضمن خطط رؤية 2030 ببرامجها التنفيذية التي تركز على استثمار الموقع الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية للمملكة.

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وبحسب “الاقتصادية”، أضاف أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات المعنية في البلدين، موضحا أن هناك فرصا واعدة للمشروع من أجل دعم موثوقية الشبكات الكهربائية بين البلدين وتحقيق وفرات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء واستيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أنه في إطار هذه الدراسة تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي بين البلدين باعتماد الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن لدى المملكة خططا طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة في مجال انتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة عند اكتمال البنية التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية.