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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أولياء الأمور يتسلمون الكتب الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة التعليم في تسليم الكتب الدراسية لأولياء أمور الطلاب في جميع مناطق المملكة مع عودة الهيئة الإدارية.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، أن أولياء الأمور حرصوا على الحضور مع أبنائهم لاستلام كتبهم الدراسية في أول يوم من عودة الهيئة الإدارية.
وأضافت الوزارة أن هذا يعكس العودة الجادة للمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.
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