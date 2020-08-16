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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: زوج في عمل بطولي يخلص زوجته من فكي قرش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قفز رجل أسترالي على قرش أبيض كبير ووجه إليه لكمة لإنقاذ زوجته من براثنه عندما هاجمها عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ مما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى.
ونقلت عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينغ، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية، قوله إن زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش بحسب بي بي سي..
وأضاف "هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا".
وقالت الصحيفة إن مارة ومسعفين قدموا إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليا مستقرة.
وجرى إغلاق الشواطئ في المنطقة وفقا لشبكة المنقذين التي تقدم خدمات لمراقبة الساحل في المنطقة للمساعدة في تحديد مكان القرش.
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