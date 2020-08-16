طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" شمال العاصمة اليمنية

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وأكد تصاعد النيران من المواقع العسكرية المستهدفة بالغارات.
وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، ذكرت، بوقت سابق، أن طيران التحالف نفذ خلال الساعات الماضية، 15 غارة تركزت 9 غارات منها على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران (50 كم شمال غربي صنعاء).
وأضافت أن التحالف شن 4 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف، في حين قصف بغارتين محافظة البيضاء.
والعمليات في صعدة تمثل أحد جوانب مواجهات تدور منذ نحو ست سنوات بين الجيش اليمني مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة، وبين جماعة أنصار الله وقوات تدعمها من جهة أخرى في أنحاء متفرقة من اليمن.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.
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