هل هناك علاقة بين فصيلة الدم و"شدة" فيروس كورونا... الصحة السعودية تجيب

ولذا أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا توجد أي دراسة تؤكد هذا الأمر بشكل علمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، إنه لا توجد دراسة بحثية أو علمية تربط بين فصيلة الدم ومضاعفات فيروس كورونا، حسب صحيفة "عاجل" الإلكترونية.
وأضاف العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم أن التوصيات العامة، تقول إن كل شخص معرض للإصابة بنفس المخاطر بأى فصيلة دم.
وتابع أن الخطورة الفعلية من فيروس كورونا هي إذا كان المصاب لديه مرض مزمن أو من الفئة العمرية فوق 65 عاما فأكثر.
وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 298,542 حالة منذ بداية الجائحة.
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كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
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