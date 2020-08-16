في لقاء مع قناة إسرائيلية... ضاحي خلفان يكشف تفاصيل اغتيال قائد فلسطيني في الإمارات

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وقال ضاحي خلفان، في حوار خاص للقناة العبرية الـ"12"، إن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس كان خطأ إستراتيجيا كبيرا لجهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشار خلفان إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة حماس سيمر مرور الكرام، وأن خلية الموساد لن يتم اكتشافها، معتقدة أنها ستمر كما مرت كثير من عمليات الجهاز الاستخباراتي في كثير من دول العالم.

ولفت خلفان إلى أن الأجهزة الأمنية في الإمارات كشفت وتعقبت خلية الموساد من يوم دخلوا دبي وحتى خروجهم منها.

وكان الموساد الإسرائيلي قد اغتال القيادي البارز في حركة حماس، محمود محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي، في يناير/ كانون الثاني 2010.