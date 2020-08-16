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وأشار خلفان إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة حماس سيمر مرور الكرام، وأن خلية الموساد لن يتم اكتشافها، معتقدة أنها ستمر كما مرت كثير من عمليات الجهاز الاستخباراتي في كثير من دول العالم.
ولفت خلفان إلى أن الأجهزة الأمنية في الإمارات كشفت وتعقبت خلية الموساد من يوم دخلوا دبي وحتى خروجهم منها.
وكان الموساد الإسرائيلي قد اغتال القيادي البارز في حركة حماس، محمود محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي، في يناير/ كانون الثاني 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر في لقاء مع قناة إسرائيلية... ضاحي خلفان يكشف تفاصيل اغتيال قائد فلسطيني في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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