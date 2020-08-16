شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى ونظيره الإسرائيلى يدشنان خطوط الاتصال بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات، وجابى أشكنازى وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".

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وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية إسرائيل تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة الاتفاق الذى تم الإعلان عنه الخميس الماضى بشأن مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية.