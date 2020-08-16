شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 288 ألفا و995 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 288 ألفا و995 حالة وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم /الأحد/، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و173 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 266 ألفا و448 حالة.



وأشارت القناة الباكستانية إلى أنه تم تسجيل 126 ألفا و182 حالات إصابة في إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 95 ألفا و391 حالات، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و224 حالة.

وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.